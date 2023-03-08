英國昨（7）日研擬新法案，未來將禁止非法移民入境申請庇護，引發聯合國難民署（UNHCR）官員痛批，這樣的舉動等於是違反國際法。

根據英國廣播公司（BBC）報導，英國正面臨嚴重的偷渡問題，去年有4.5萬人搭乘小艇非法入境，人數是2018年的150倍。這些偷渡客大多來自非洲與中東國家，為了追求更好的生活，冒險渡海前往英國。英國政府為了遏阻偷渡潮，正在研擬一項《非法移民法案》，不再向非法入境者提供庇護。

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）說：「若你非法入境英國，將被拘留並迅速解送出境。若你的國家安全，那麼你將被遣返回國，否則你將被送往安全的第三方國家，例如盧安達。」

新法案規定，坐小艇入境英國人士將被拘留至少28日後解送出境，期間不准保釋或申請司法審查。只有未滿18歲、身體狀況不適合飛行的病患，以及遣送後面臨嚴重傷害風險者，可以豁免離境。同時英國國會將制定可經安全合法管道入境的難民人數上限，每年審查一次。

此外，已經入境的非法移民一經發現，未來將無法獲得英國公民身分，出境後也無法再次入境。

圖為本月6日，一批移民冒險偷渡，被英國邊境部隊護送上岸。（圖／美聯社）

英國首相蘇納克表示，「我明白這些強硬措施將引起辯論。我只能說，我們已嘗試過所有方法，但是都沒有成效。我再重申，我的政策很簡單，決定誰能入境的權力屬於英國政府，而不是犯罪集團。」

聯合國難民署則批評，英國政府的做法相當於禁止難民尋求庇護，違反國際難民公約（Refugee Convention），建議英國國會應該審慎考慮，避免造成進一步人道危機。