台北市政府弊案連環爆，貪贓風氣越來越甚，民進黨台北市議員洪婉臻表示，雖然是前朝造的孽，台北市長蔣萬安應概括承受、大力改革，正視市府風紀敗壞問題，與其整天逛大街、講廢話，不如花多點心思在市政。

洪婉臻表示，這個月初，台北地檢署才偵結起訴前勞動局長陳信瑜涉貪案，昨天，北市府又傳出工務局下水道工程處弊案。

洪婉臻質疑，當初前市長柯文哲口口聲聲說要創建「廉能政府」，但在柯文哲任內，市府被貪汙起訴的人數甚至比郝龍斌市長還多，市府弊案連環爆，不僅重創市府形象，更讓人看清當初柯文哲的承諾根本全是屁。

洪婉臻說，根據統計，從2015年1月到2022年6月，北市府移送或配合司法機關案件偵辦的案子就高達291件，其中雖然有包含審理中的28案，但目前291案中僅有1案被判無罪，定罪率非常高，顯見市府內部貪汙腐敗的問題行之有年。

洪婉臻認為，這陣子爆出的弊案，雖然是前朝造的孽，但蔣萬安身為現任台北市長，本應概括承受、引以為戒，不過看看蔣市府近來爆出的種種內部鬥爭問題，也讓人不禁質疑，蔣萬安到底有沒有心要大力改革？

她強調，身為市議員，必定會繼續大力監督市府改革，也要奉勸蔣萬安正視市府風紀敗壞問題，與其整天逛大街、講廢話，不如花多點心思在市政。