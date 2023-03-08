陸軍六軍團所屬北部地區砲指部、裝甲旅部隊彭姓、翁姓士兵共3人，7日晚開車行經桃園市大溪區介壽路遭警方發現行跡可疑攔查，員警竟在車上查獲30包毒咖啡包，警方今天依違反毒品危害防制條例罪嫌究辦及向上追查毒品來源。軍方則說，全力配合警方偵辦，並將依「刑懲併行」原則速懲列汰。

警方表示，彭姓、翁姓現役軍人共3人，經調查隸屬北部地區某砲指部及裝甲旅部隊，一行7日晚間開車行經大溪區，警方臨檢盤查發現異狀，進一步在車上搜出大約30包毒咖啡包，3人承認持有但否認販賣毒品，警訊後將3人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

針對現役軍人持有毒咖啡包涉案，陸軍第六軍團表示，轄屬集中受訓中的3名士兵，7日外出時遭警方查獲持有不明毒品咖啡包，以涉及「違反毒品危害防制條例」罪嫌移送地檢署偵辦。第六軍團全力配合檢調偵辦，將依「刑懲併行」原則速懲列汰；另加強單位反毒教育宣導及安全檢查，維護部隊純淨安全。