中華大學長期推動AI人工智慧教育，校方爭取與業界合作，成為全台首間微軟前瞻育才全合作的大學。AI＋體驗中心執行長陳昀暄說，2018年成立中心後，所有大一新生須上AI課程，並將教材融入5大學院各課程，培養學生AI應用能力。

中華大學為全台首間微軟前瞻育才全合作的大學，其中，AI人工智慧培訓是長期主推的核心課程，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用，學校在上周末舉辦第16梯次的「微軟AI證照培訓營」，近2年共計有超過1100人獲得AI-900和PL-900國際證照，獲證數全台第一。

「希望讓AI基因，深入每個學生的學習DNA，」中華大學AI＋體驗中心執行長陳昀暄說，學校在2018年和微軟合作成立AI＋體驗中心，要求所有大一新生都必須上AI課程，並將AI教材融入全校五大學院的各式專業課程中，目的就是培養學生AI應用的能力，同時也鼓勵全校師生免費考取AI國際證照。

資管系碩二生吳明倫說，大四時得知學校有舉辦微軟AI證照培訓營就報名參加，經過2天密集培訓後，順利考取AI-900國際證照；資工系大四生梁曜竹也說，大二時因同學介紹而參加微軟AI證照培訓營，只要上課認真聽講，跟著業師的步驟進行，要考取證照並不困難。

應日系大三生曹家容則說，大二時得知學校有舉辦微軟AI證照培訓營，不但可免費考國際證照，還有獎金可拿，便報名參加，但因本身並未具備程式基礎，學起來較吃力，經過業師的細心指導後，還是順利考取證照，感覺很有成就感，就連非本科的學生，只要願意學習，也能考取AI國際證照。