周春米率團考察日本交通，借鏡改善交通環境。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米3月率團訪日行程馬不停蹄，昨日晚間與近鐵交流會社長西村隆至及相關團隊交流經驗分享後，8日一早前往日本大阪及三重地區考察當地交通運輸，除希望透過交流經驗分享及借鏡大阪觀光列車成功案例，做為屏東未來發展軌道運輸觀光參考及改造藍圖外，更期許屏東觀光汲取大阪交通經驗，成為重要便捷交通及提升觀光經濟發展。

屏縣出訪團參訪以搭乘電車為主要旅行的觀光特急電車「AONIYOSHI」，觀光列車以設計精美、舒適性、風景秀麗的路線及優質服務而著稱，屏縣府期待透過交流，進一步了解結合在地文化和歷史，回國後做旅遊設計的精進改善。

乘車體驗後，隨即至奈良視察奈良公園轉運站觀光巴士及相關運輸系統，屏縣府表示，奈良轉運站透過自動化設備，控制公園中心的旅遊巴士及其他車輛進出，讓遊覽奈良公園時可以更加舒適，期待借鏡日本經驗，可串聯提升整體軌道公共運輸系統服務水準，創造優質及便利的旅行體驗。

接續至三重縣擁有規模最大複合型商業設施VISON視察，包括藥草溫泉設施、有機農園、和食體驗店鋪、木育體驗區、旅館住宿等，館場內不論是動線設計、攤位及攤招等設備設施，都非常完備，商場空間動線也符合人性化，而且環境乾淨又衛生，讓消費者購物時可以安心，縣府團隊將借鏡館場相關優點，可做為打造兼具觀光休閒教育跟親子娛樂的參考。