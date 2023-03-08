茶園噴藥情形。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣茶品質優良且符合食安標準，深受國內外人士的喜愛與採購。行政院農委會茶業改良場指出，近年因氣候暖化因素，一般茶園耕作為維持茶菁產量多以化學農藥進行病蟲害管理，但農友習慣長期使用相同藥劑，促使田間病蟲害發生世代繁殖頻繁及產生抗藥性，常造成嚴重損害，導致使用更多農藥來防治，並提高生產成本及傷害環境風險。

茶改場首次針對茶葉生產專區推動共同用藥的減藥技術，以設計適合專區使用之病蟲害管理用藥清單，達到有效防治病蟲害並同步降低化學農藥使用，提升茶產品的安全形象，有利行銷國外市場，增加國產茶產業價值。

茶改場長蘇宗振表示，茶改場開發的減藥暨共同用藥技術相較慣行用藥措施，可減少使用藥劑量20％以上。依綠色農糧計畫的減藥試驗結果，除可同時控制多種病蟲害以達減少用藥目標，並可有效控制田間病蟲害之發生且不減防治藥效。此外，更導入害蟲性費洛蒙誘引等非化學農藥防治策略，長期控制害蟲田間發生族群數量，達穩定茶葉生產及友善環境成果。

茶改場說明，國產茶葉品質優良，不僅深受國內消費者喜愛，更受國外市場青睞，為有利茶產品銷售，茶改場提供客製化服務，首先進行現地茶園病蟲害相調查及建立防治曆，並依需求規畫設計符合外銷目標市場的專用共同用藥清單，在契作的茶園下使用，使生產之茶葉可符合國內外的農藥殘留容許量標準（MRL），以順利銷售到國內外茶葉市場。

茶改場提到，配合農委會推動農藥減半及優質茶集團產區輔導，導入共同用藥可避免造成多種農藥殘留被檢出的問題，提升茶葉產品安全形象，更有利茶產品之銷售與增進消費者飲茶信心。目前在南投名間茶區有多間茶廠配合推動20公頃，成效良好。未來茶農朋友或茶企業對參與此技術有興趣者，可洽茶改場魚池分場，進一步瞭解並擴大推動面積，提高共同用藥防治成果。