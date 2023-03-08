雲林縣麥寮鄉六輕工業區與中興大學合作，共同維護海岸生態環境。（台塑六輕提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區北側濁水溪出海口生態豐富，其中還有大量台灣特有種旱招潮蟹，台塑企業為與地方共同生態保育，編列400萬元經費，攜手中興大學全球變遷生物學研究中心等單位，進行淨灘、紅樹林移除、生態調查工作，營造濁水溪出海口成為生態共榮、環境共好場域。

台塑企業8日表示，六輕工業區為友善生態環境，自2019年起已舉辦5場大型淨灘活動，共1807人次參與，清理約8831公斤垃圾。另自2021年起不定期至工業區西北海堤清潔環境，至目前已辦理28場，共1113人次參與，清理約1萬7746公斤垃圾，今年並特別編列400萬元預算，啟動海岸清潔維護計畫。

台塑企業說，六輕主管、員工與中興大學、第4河川局、麥仔簝文化協會日前共同舉辦濁水溪出海口環境保育活動，了解台灣旱招潮蟹與溼地生態情況，藉以提升企業員工對物種保育的觀念，並邀各界共襄盛舉，一起推動濁水溪出海口台灣旱招潮蟹保育與環境保護工作。

中興大學教授施習德說明，紅樹林雖有其生態作用，但對台灣旱招潮蟹卻有負面影響。台灣旱招潮蟹喜歡比較乾旱、空曠沒有遮蔭的黏土質高潮線沙灘地，但紅樹林遮蔽陽光，造成底質微藻減少，灘地變得泥濘甚至陸化，導致台灣旱招潮蟹數量減少，濁水溪出海口台灣旱招潮蟹目前即面臨紅樹林面積不斷擴大的威脅。

台塑企業指出，六輕員工除嘗試以人力方式移除紅樹林，未來將透過專家學者工作坊，共同研議紅樹林移除範圍及方法。另外也規畫志工持續清除海漂垃圾、生態調查、打造鳥類繁殖區等工作，歡迎各單位團體加入志工行列，為濁水溪做件有溫度的事。