新竹市議員曾資程（右）的母親（左二）罹患直腸癌做達文西手術後康復，獻花給主治醫師廖御佐（左）感謝細心治療。（羅浚濱攝）

新竹台大分院生醫醫院去年5月引進達文西機械手臂手術，10個月成功完成100例，8日成果發表會，出席的2位病友中，新竹市議員曾資程分享媽媽罹患直腸癌，做達文西手術出血少，恢復快的優點，獻花感謝主治醫師廖御佐細心的治療。

新竹台大分院院長余忠仁表示，機械手臂輔助手術設備是結合醫療高科技的微創手術設備，應用高解析度3D立體影像鏡頭及靈活手臂器械，降低傳統手術風險，加上出血量少等優點，讓病人術後可以較快恢復。

余忠仁說，台大醫院成立國際機械人手術訓練中心，是用實地操作培訓國內、外醫護人才，去年5月轉移1台達文西機械手臂至生醫醫院，讓新竹地區民眾不用舟車勞頓，就可接受優質的達文西手術。

生醫醫院在婦產部、泌尿部、外科部等多科部努力下，10個月已完成100例達文西手術，今年2月中旬購入最新型的第四代達文西機械手臂設備，結合最新超高解析度3D鏡頭，讓醫療服務更加精進。

「婦產部使用達文西手術高達53％！」婦產部主任童寶玲說，達文西手術可以輔助醫師更精準、有效率完成手術，像婦女罹患子宮肌瘤，可精準執行切除、修復和縫合子宮，過程出血量少，降低手術風險，病人在術後能快速恢復，回到正常的生活。

童寶玲並說，達文西手術因設備購置、耗材及維修費用等成本，相較傳統手術昂貴。所幸中央健康保險署已通過17項達文西手術未來納入健保給付項目，將有助於減輕民眾就醫負擔。

劉姓婦人見證達文西手術的優點說，她8年前罹患子宮肌瘤，動手術真的好痛苦，今年1月復發，詢問子宮要不要切除，童寶玲醫師說「妳覺得不切和切哪個風險比較低！」讓她很有信任感，做達文西手術只切肌瘤，24小時就能下床，流血少真得恢復很快。

市議員曾資程說，他的母親罹患直腸癌，第一次做傳統手術，傷口很大，母親躺在加護病房很久，因傷口會癢會想手用去抓，不得不把雙手綁起來，對就醫很抗拒。

曾資程說，母親直腸癌復發，做達文西手術傷口小，在加護病房2天就轉一般病房，真得要感謝主治醫師廖御佐有醫術和醫德，細心治療照顧，讓母親康復出院。

最後由余忠仁帶領醫療團隊切下達文西機械手臂圖案的蛋糕，慶賀達成100例。