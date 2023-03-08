新竹縣出身的女子鏈球選手余雅倩，7日參加2023年新北市全國青年盃田徑公開賽，再度以生涯次佳的64公尺71成績擲出金牌，也是自上月23日於港都盃全國田徑錦標賽，以65公尺21的成績打破全國紀錄並摘金，寫下成為國內全國性重大盃賽女子鏈球大會紀錄保持人大滿貫成就後，相隔僅12天再度拿下金牌。

余雅倩7日在全國青年盃田徑公開賽登場，在第2擲就擲出生涯次佳的64公尺71成績，一舉拿下金牌。一直相當關心余雅倩表現的新竹縣長楊文科，昨聞訊難掩激動，興奮地表示「雅倩真的很不得了！」並表達恭賀之意。

教練張銘煌表示，余雅倩比賽狀況調整得不錯，但動作還可以再修正，「只是雅倩自己覺得狀態不是很好」，可能近來的備戰、比賽，身心有點疲勞，節奏上也會稍微混亂。

距離上次拿下金牌僅事隔12天，余雅倩在2月23日的港都盃以65公尺21的成績打破全國紀錄，張銘煌說，余雅倩今年最大的挑戰，就是希望能在杭州亞洲運動會出賽、締造佳績。

在港都盃賽前，余雅倩已在體能訓練下足功夫，以提升體能為重點，加強重量訓練、短跑衝刺等項目，其實賽前並沒有料到能夠打破全國紀錄，主要是想藉比賽檢視體能訓練的成果。

張銘煌說，雖然才剛比賽完，但余雅倩又很積極地在今天就想要繼續訓練，他還提醒余雅倩，可以稍微休息一下，不要讓自己太緊繃，接下來余雅倩將會繼續備戰月底的大專田徑公開賽，以良好的狀態迎戰。