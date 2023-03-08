大聯盟在2023年球季一口氣加入多項新規則，包括投球計時器、增大壘包、減少牽制與嚴查投手犯規等等，未來計畫要加入機器人主審與好壞球挑戰制度。李維拉（Mariano Rivera）身為傳奇救援投手，他坦言自己並不喜歡這些新規則，他認為這是在破壞棒球比賽。

李維拉對大聯盟記者Hector Gomez說：「我不贊成一切對棒球比賽的不合理改動，那些一輩子從來沒投過一顆球、上場打擊過任何一次的人，他們沒資格告訴我該怎麼做。」

大聯盟現任總裁曼佛雷德（Rob Manfred）是律師與商業主管出身，小時候玩過一點棒球，學生時期主要打網球，他在2015年接下前任總裁賽里格（Bud Selig）的棒子。賽里格已入選美國棒球名人堂，根據《SB Nation Reacts》2020年做的球迷調查，僅有39%球迷信任曼佛雷德，有60%球迷認為曼佛雷德表現不如賽里格，批評曼佛雷德在胡搞美國棒球。

這次參加經典賽的馬恰多（Manny Machado）現效力大聯盟教士隊，他也公開表達對新規則的不滿，並且警告大聯盟：「到時候將會有一些球員被激怒，跟那些奉命執法的主審爆發衝突。」大聯盟是WBC世界棒球經典賽的協辦單位，不過那些新規則還不會套用到國際賽事。