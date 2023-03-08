雲林縣長張麗善（右六）到一家牧場觀摩循環經濟，牧場主人須藤先生（右四）請大家喝牛奶。（卓宜姿提供）

雲林縣長張麗善率團餐訪東京食品展，8日前往千葉縣館山市一處牧場交流酪農心得、到花生工廠觀摩「素皮革」，虎尾農會及元長農會總幹事帶著該鄉的花生產品與花生工廠社長吉岡交換禮物。

新聞處長卓宜姿轉述，縣長張麗善表示縣內崙背鄉是台灣歷史悠久的酪農區，與福寶、柳營、萬丹等區被譽為台灣4大酪農專業園區，特地到千葉縣館山市須藤牧場參訪。

須藤牧場第四代主人須藤先生與張麗善等人交流發酵堆肥過程，如何變成肥料，隨後參觀一處「福利式」放牧場，能讓牛隻有自由的場域活動，生產出來的牛乳更香濃，現場就試喝，以前品嚐過各種牛乳的崙背鄉農會總幹事和秘書，對於這家牧場的牛乳都為之驚豔，稱讚不絕

須藤先生驕傲表示，牧場裡面的乳牛都有取名，每一隻他都能叫得出來。

張麗善一行到15分鐘車程外的木村花生工廠參觀，一進入工廠就聞到濃郁的花生香味，社長吉岡先生表示，母公司原是瓦斯本業，因看到花生產業的循環經濟而買下具有33年歷史的花生工廠，保留古早時期的花生脫模機，讓參訪的民眾了解花生產業。

雲林縣也是台灣的花生大縣，全台近8成的花生來自雲林，隨團的虎尾農會總幹事蔡武吉、元長鄉農會總幹事李佩怡，各自帶著自家農會的花生產品「虎霸王花生禮盒」、「黑金剛花生」和吉岡先生交換禮物。

卓宜姿轉述，吉岡先生拿出了一個托特包，現場有獎徵答，詢問包包是用甚麼做成的，答案是花生膜，也就是素皮革！吉岡先生說明，他們之所以拓展花生事業是除了做成食品，還能變成肥料、素皮革等，符合聯合國推廣的淨零碳排理念，張縣長施政主軸減碳生活行動年不謀而合。