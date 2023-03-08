桃園龍潭茶區即將進入春茶採收季節，但今年初以來氣候少雨，加上山坡地缺乏灌溉系統，茶農們擔心接下來2周若再不下雨，茶樹會漸漸枯死，且春茶在一年當中品質最好產量也最大，擔心收成恐銳減3成以上。桃園市農業局指出，除補助茶農灌溉設備外，也鼓勵茶園更新種植新的茶樹都有相關經費補助，2021年已補助茶園新植共11.92公頃。

龍潭區農會總幹事湯明吉指出，春茶在3月底就要採收，雨量少會影響到產量及品質，雖然說山坡地茶園在清晨時多有霧氣，溼氣對茶樹生長仍算有幫助，而市府一直以來都有補助茶園灌溉設施，像是鑿井、管路或是噴灌、滴灌設備等，目前尚未聽說龍潭地區有茶樹枯死狀況發生，接下來的時間仍需要密切觀察。

茶農黃璟舞說，越接近春茶採收季節越擔心沒下雨，預估接下來2周還是沒雨的話，茶樹恐怕就會慢慢枯死，像他種植約10多公頃茶園，每年產量約20萬斤，而春茶產量又是一年當中最多，就怕到時候產量會少3成以上。他也說，龍潭地區茶葉品種多是青心大冇、台茶12號等，目前也越來越多人改種較耐旱品種像是台茶17號，老天下不下雨不能掌握，茶農也得應變找出生路。

農業局農務科指出，龍潭茶園面積約400公頃，為改善過去茶園乾枯情形，市府輔導茶農申請蓄水設備、灌溉系統，每公頃最高補助20萬元，另外水源最高補助20萬元。另為了避免茶樹老化影響產茶菁品質與產量，近年來也大力推動茶園更新及養護，新植每公頃補助4萬5千元，另外補助3年每公頃5萬元養護費，2021年補助茶園新植有11.92公頃，其中浪漫台三線茶園9.08公頃、平地茶園2.84公頃。