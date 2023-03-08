怎麼賺錢都不夠花怎麼辦？一名人妻與老公的薪水合起來月賺12萬，但房租、信用卡費、保費、車貸等加起來，每個月基本開銷就花掉11萬8千元，只能月存2千，苦惱該怎麼省錢，而網友看到開銷明細後，直指保費跟房租是最大的吃錢怪獸，應量力而為。

原PO在臉書《靠北婚姻-社團討論區》發文，夫妻沒錢就容易吵架，指老公把全部積蓄拿去開店，雖然一個月有20萬營業額，但扣掉成本、店租、保全、廣告，最後只賺7至8萬，而原PO當家教月收4萬，兩人薪水加起來約12萬元。

原PO指出，雖然夫妻月薪有12萬，但家中開銷大，包括房租2萬2000元、信用卡費（含油錢與保費）約5萬元、日常生活開銷3萬元、車貸8000元、未來孩子學費與學貸8000元，總共要花掉11萬8000元，等於每月只剩2000元，哀號已經能省則省了，雖然想租便宜一點的房，但又無法接受小套房，「為什麼看起來好像賺不少，卻都不夠用，還有哪裡可以省嗎？」

文PO出後，不少人指出是房租跟保費太貴了，「租房2萬2都可以當買房貸款，還是繳自己的房」、「信用卡5萬太驚人，保險買太多需調整」、「保險太多了，如果是儲蓄險，要強迫存錢的還好，如果保其他的 ，我個人認為太多，應該要量力而為」。