大聯大去年第四季營收1764.88億元、季減少7.03%；單季稅後純益14.1億元、季減少48.96%，每股稅後純益0.84元。

大聯大2022年合併營收7752.32億元、達歷史次高，在有效控管費用下，營業淨利高達147億元、創下歷史新高，加上業外轉投資及匯兌收益挹注之下，稅後淨利為105.12億元，全年每股獲利為6.02元。全年股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital, ROWC)分別為13.9%及9.7%。

大聯大2022年營收及淨利成長動能主要受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，使得該區營收雙位數成長，帶動半導體及相關電子零組件需求。

截至去年第四季底，大聯大庫存天數為86天，預計隨著後續持續積極管理下，實際金額和天數都會持續逐步下降，正常狀況應該是在50~55天。

展望2023年第一季，若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1450億至1550億，季衰退12.13%~17.8%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.45%~1.59%，預估稅後淨利為7.31億元至8.02億元，預估EPS為0.44元至0.48元。

2023年全年支出來說，財務長袁興文表示，升息幅度已經減緩，全球半導產業體還是以美元為結算貨幣，故大聯大負債、財務支出也是以美元為主，今年的財務支出希望可以控管在營收的1%左右，和2022年類似。

副總林春杰表示，針對從去年下半年開始的消費性電子調整，導致需求一直往下降，換言之，供應鏈在調整已經經歷2~3個季度，所以現在庫存影該都已經來到底部，故理當第二季都會消化得差不多，但主要還是要觀察終端需求的復甦，目前還是受到通膨的影響。從應用市場來看，消費性需求還是很弱，但企業應用、汽車、工業電子等，需求都還是存在，指示還是會受到整體經濟影響，第二季是否有強力復甦，都宜再觀察，整體來說，上半年市場還是會比較低迷，至於下半年是否順利回溫，還是要看終端市場的回溫，整體經濟通膨的問題還是重要變數。

林春杰表示，研調機構預言，今年是一個半導體的調整年，整體營收估會掉6.5%，要到2024年才會回到正常水準。就市場需求來說，谷底應該會一直延續到第二季。另外，因有別於先前的零組件缺貨，現階段客戶拉貨還是趨向保守，故今年整體的成長幅度依舊很難量化，大聯大會持續將庫存調整到合理水位後，即可靜待市場需求回溫。

配息部分，袁興文表示，以章程規定，絕對不會低於去年水準，但細節仍待董事會公告。