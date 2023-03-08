Salesforce表示，自家取名為「EinsteinGPT」（愛因斯坦GPT）的技術，會將自己專有的AI技術與OpenAI等外部合作夥伴的AI技術進行整合，協助企業生成電郵草稿、客戶帳戶資訊和電腦程式碼。自家的協作軟體Slack也將與近來爆紅的聊天機器人ChatGPT整合，協助用戶總結對話串（conversation threads）並處理其他詢問。

Salesforce加入戰局，反映出近來科技業競相為自家工具配備生成式AI技術的熱潮。微軟宣布OpenAI的生成式AI技術可以在自家的視訊會議平台Teams生成會議記錄，也可以在Viva Sales服務生成回覆給廠商的電郵。微軟的Teams是Salesforce協作軟體Slack的競爭對手。

看好OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT，微軟已大舉投資該新創公司，據傳最近一次的投資金額高達百億美元。

Salesforce總經理Clara Shih在記者會上表示，旗下產品將引進AI技術，是回應企業對於這項新興技術的需求，而Salesforce專有的數據與AI模型將有助於自家產品實現差異化。

此外，Salesforce宣布將成立一個基金，投資生成式AI新創公司。