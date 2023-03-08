這份早在2021年簽署的自貿協定，曾被部分官員批評為「片面的」協定，包括首相蘇納克(Rishi Sunak)在去年競選首相時，也曾提出抨擊。

英國駐澳洲的高級專員Vicki Treadell說，該協定應在3月12日或13日之前，從上議院送到下議院，協定還需要兩到三個星期才能通過。她補充說，進一步的辯論可能會推遲此一進程。「如果兩個國家都已經完成了國會的程序，該自貿協定應該很快地會生效」。

澳洲已經於去年11月批准該協定。

該自貿協定將移除關稅，在雙邊貿易上一致化規則和標準。兩國在2019~2020年的雙邊貿易額達到190億美元。

該協定預計將促成「長期」的貿易成長，增加100億英鎊(約合118億美元)貿易額，開放農業等產業，並允許服務業的專業人士更加自由的移動。

該協定將在雙方互相通知議會已通過的30天後，或者在一個雙方約定的日期生效。