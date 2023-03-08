六角亦公布2023年2月自結合併營收3.3億元，月增0.42％、年增7.78％，改寫同期新高，主要受惠海外銷貨補回1月春節連假影響、且台灣市場旺季效益持續。累計前2月合併營收6.59億元、年增3.09％，為同期第三高。

Food Zone集團在韓國擁有健全的加盟體系及快速拓展力道，旗下擁有韓國No.1人氣薄餅品牌「Pizza Maru」，主打各款韓式風味的Pizza產品，仰賴豐富的品牌代理加盟經營經驗，全球門市已超過600家。

李智訓對「Chatime日出茶太」已在全球逾60個國家地區、開出1400家門市的國際發展成果相當佩服，指出「Chatime日出茶太」的品牌國際能見度、產品品質與供應鏈優勢，以及國際團隊組織健全等合作條件，是集團考慮與六角簽約的重要因素。

六角董事長王耀輝說明，韓國餐飲連鎖加盟體系發展成熟，非常適合輕投資類型的手搖茶飲品牌快速拓展，品牌國際知名度、科技茶飲品質管控及操作標準化皆是拓展連鎖加盟體系的強勁優勢，選擇與Food Zone集團簽署韓國地區品牌授權。

王耀輝表示，希望藉由Food Zone集團的成熟連鎖加盟運營經驗與市場開發實力，對韓國手搖飲市場注入品牌創新思維。李智訓則認為，集團在韓國地區的加盟體系健全及快速拓展力道，加上「Chatime日出茶太」的國際品牌營運實力，有信心可達成合作目標。