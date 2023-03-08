中華電為讓球迷能輕鬆掌握戰況，特於MOD、Hami Video開闢「經典賽專區」，不僅賽事場場LIVE轉播，更提供MOD熱點回看、賽事VOD功能以及賽程戰績等資訊。針對消費者不同收視需求，中華電貼心推出多元優惠方案，3月底前新租MOD搭配Hami Video運動館提供每月149元專屬優惠；或於Hami Video平台訂購運動館或電視館，即可享有單館60天199元優惠價；新租MOD搭配自選餐(全選)及「影劇館+」，最高可享Hami Point 600點加碼優惠。

值得一提的是，中華電本次超大方，為讓國人都能共襄盛舉，Hami Video特別開放「WBC一台」提供A組預賽免費收視共10場賽事，讓全國球迷都可即時掌握賽事，包括中華隊今晚19:00首戰巴拿馬、3/10晚上19:00對陣義大利、3/11晚上19:00強碰荷蘭、3/12中午12:00力拚古巴等，讓球迷一起展現國球主場的強大氣勢。