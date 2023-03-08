據統計，截至2022年為止，預估搭載GPGPU（General Purpose GPU）的AI 伺服器年出貨量占整體伺服器比重近1%，而2023年預估在ChatBot相關應用加持下，可望再度刺激AI相關領域的活絡，預估出貨量年成長可達8%；2022~2026年複合成長率將達10.8%。

TrendForce統計，2022年AI伺服器採購占比以北美四大雲端業者Google、AWS、Meta、Microsoft合計占66.2%為最，而中國近年來隨著國產化力道加劇下，AI建置浪潮隨之增溫，以ByteDance的採購力道最為顯著，年採購占比達6.2%，其次緊接在後的則是Tencent、Alibaba與Baidu，分別約為2.3%、1.5%與1.5%。

在看好AI發展的前景下，Microsoft大舉投資OpenAI，除了於今年2月推出自家搜尋引擎Bing的強化版，其中融合ChatGPT技術以及與OpenAI合作開發大型語言模型「Prometheus」；Baidu亦於2023年2月宣布將推出相關服務「文心一言（ERNIE Bot）」，初期將以獨立軟體呈現，後續也將導入搜尋引擎。

以運算規格來看，ChatGPT主要以NVIDIA A100為主，獨家使用Microsoft Azure雲服務資源。若合併其他Microsoft應用而計，全年Microsoft AI伺服器年需求為25,000台。Baidu文心一言採用NVIDIA A800（繼A100被美國商務部限制後的替代品），合併其他應用，Baidu AI伺服器年需求約為2,000台。TrendForce分析，以AI運算所需要的server GPU而言，其市場以NVIDIA H100、A100、A800（滿足中國需求）以及AMD MI250、MI250X系列為主，而NVIDIA與AMD的Server GPU占比約8：2。

陳其宏表示，他個人使用ChatGPE的經驗，AI人工智慧的學習能力很強，回答的內容中規中矩，建議也都很中肯。鼓勵主管使用是希望提高生產力，但為了避免公司機密外洩，制定使用規範。