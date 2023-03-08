苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，今年2月12日起駕出發南下雲林北港，為期9天8夜旅程，在2月20日完美落幕，經過廟方團隊GPS定位統計，今年全程徒步走了342.3公里，其中，2月18日媽祖回鑾這天，走的距離最遠，一共走了86.8公里，也讓信眾們直呼「真正的勇腳」，白沙屯媽粉紅超跑果真名不虛傳。

一年一度的宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，是國家級無形文化資產，每年從苗栗縣南下進香雲林北港朝天宮，全程徒步行走，沒有固定路線，橫跨苗栗、台中、彰化與雲林4個縣市，今年隨香人數達11萬人次破歷史新高，進香活動在2月中旬圓滿落幕。

拱天宮廟方透過GPS定位統計進香數據，今年一共走了342.3公里。（拱天宮提供／李京昇苗栗傳真）

由於每年進香路線不固定，拱天宮廟方近幾年引進GPS線上定位系統，在媽祖神轎與頭旗裝置GPS系統，讓信眾隨時追蹤媽祖即時進香位置與路線，廟方也透過GPS統計里程數，今年去程走了192.8公里、回程走了149.5公里，全程一共走342.3公里。

進香期間各天行走的里程數，以2月18日回鑾當天走得最長。（拱天宮提供／李京昇苗栗傳真）

根據GPS定位統計里程數，2月12日起駕當天，媽祖神轎就走了42.8公里、頭旗則走41.2公里，其中，2月18日回鑾，以急行軍速度返程，而走的路程也是進香活動期間最長，媽祖神轎走86.8公里、頭旗89.3公里。

拱天宮廟方在網路上公布這項數據，吸引信眾紛紛留言，除感恩媽祖婆庇佑眾人，也謝謝拱天宮廟方所有工作人員，許多人都讚嘆，所有的香燈腳都是真正勇腳！而白沙屯媽祖有粉紅超跑的名諱也是名不虛傳。