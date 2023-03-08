蛋荒又遇禽流感，3月4日彰化縣動物防治所接獲大城鄉1場蛋中雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，7日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於8日完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，共計撲殺8011隻蛋中雞。

大城鄉1場蛋中雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員於8日完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺8011隻蛋中雞。（彰化縣動物防治所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣動物防治所所長董孟治表示，接到異常死亡通報，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，7日確定是感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒， 8日啟動撲殺、消毒。

又完蛋了！寒流再度要洶洶來襲，正值蛋荒，但蛋雞換羽的過度階段，發生感染禽流感、集體撲殺，不僅讓養禽業者不安，消費者也默默祈禱，疫情趕快過去，產蛋恢復正常。

大城鄉1場蛋中雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員於8日完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺8011隻蛋中雞。（彰化縣動物防治所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣動物防疫所提醒，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制，並呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。