世界棒球經典賽（WBC）今開打，中華隊晚間7點將出戰巴拿馬。被網友奉為「國師」的YouTuber台南Josh拍片分析，巴拿馬先發投手米希亞（Humberto Mejia）若來台灣打中華職棒，很可能成為1號等級洋投，「要打他還是非常有挑戰性」。此文一出，廣大網友頓時安心不少。

米希亞今年與紐約大都會隊簽下一只小聯盟合約，台南Josh認為，以他26歲的年紀，有機會重返大聯盟；他在墨西哥、多明尼加都取得不錯成績，「他在這兩個聯盟比平均年齡小了快5歲，能固定先發又有不錯數據，有點越級打怪的感覺」。

台南Josh分析，米希亞球速不算特別快，極速可飆到153公里以上，均速落在149公里左右，雖然在大聯盟層級被打爆，但在國際賽面對中華隊，「可能就沒這個問題了」。

「國師」開金口，一向被喻為反指標的他，推崇巴拿馬先發投手，自然備受廣大網友期待，「全台灣球迷都在等你這支片」、「有國師開示我就放心了」、「今晚押中華隊，讓多少都收」、「謝謝台南Josh，我沒那麼緊張了」。