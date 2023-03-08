近年台灣受氣候變遷與全球暖化影響，茶區年降雨量和降雨日數異常偏低，且月平均最大降雨量多集中夏季，降雨極不平均，使得茶樹遭受旱害頻率有逐年升高趨勢。行政院農委會茶業改良場表示，輕者減產，重者茶樹茶芽停止生長，並隨缺水乾旱程度發展，葉片失去光澤萎凋變黃，進而枝條乾枯或整株死亡，造成茶農莫大的損失。

茶改場鼓勵茶農即早向農田水利署申請灌溉管路及資材補助，架設灌溉系統，茶改場也積極進行抗逆境茶樹品種選育及發展節水灌溉系統等領域研究，同時印製茶樹預防旱害簡介，提供茶農參考，希望平時做好預防措施，減少旱害對茶葉影響。

茶改場長蘇宗振表示，茶樹生長在年雨量1800至3000mm，且每月平均分布情況下，可正常成長並產出品質優異茶葉，但茶樹若遇旱害，因其屬於漸進累積性的天然災害，在葉片未出現萎凋徵狀前，肉眼不易辨識，往往低估乾旱危害程度，一旦葉片水勢降到萎凋點後，此時茶樹新梢已顯現受害徵狀，1至2天內在無法及時供水情況下，枝條上葉片由上端向下延伸，快速發生乾枯落葉現象，令人措手不及，乾旱若持續則茶樹葉片與枝條脫水變紅，茶菁多無採摘價值，茶農將受重大經濟損失。

茶改場指出，春茶現處萌芽階段，經實地勘查目前各茶區茶樹生育狀況，部分茶區在灌溉水供應不足下茶芽生長不均、萌發遲緩或停滯，無水源灌溉的茶區則有茶樹已出現落葉與枝條乾枯情形。

依中央氣象局預估今年台灣3至5月的氣候為氣溫正常偏暖，雨量偏少到正常，但少雨機率有逐月降低趨勢。天氣風險管理開發公司預測3月各地雨量，除北部地區外，中南部和東部地區均在100mm以下，惟中上旬降雨偏少，3月下旬至4月上旬降雨有增多趨勢。由以上資料推估，中南部茶區旱期至少持續1個月以上，到5月才較有機會降下足夠茶樹生長所需的水分，茶農仍應做好旱害降災、減災因應措施。

茶改場表示，已建置完成台灣茶葉生產管理資訊平台，可即時提供全台茶區歷史及預測氣象資料資訊，並提醒各地茶農降雨情形，農民可多加使用。另茶改場在講習會或產銷班會等活動進行乾旱的預防策略宣導，鼓勵茶農參加，掌握第一手資訊，讓茶樹損害降到最低。

茶改場強調，今年春茶若發現茶芽萌發遲緩、萌芽不均或茶樹枝條有顯現乾枯情形，請盡速啟動旱災防護措施，包括具有灌溉水源的茶園，平時應注重灌溉設施維護，確保可依茶樹生育狀況適度灌溉；表土鬆土打斷土壤水分毛細管現象，減少水分散失；利用各種敷蓋材料如花生殼、稻稈或芒草等進行地面敷蓋，減少土壤水分蒸發；保持草生狀態，減少土壤水分蒸發；蟎類、白蟻、捲葉蛾、蓟馬、咖啡木蠹蛾及枝枯病等病蟲危害易增加，可利用性費洛蒙及黃色黏紙誘殺害蟲，適當使用藥劑防治及剪除罹病枝條來預防；隨時注意氣象預測及天候狀況。

茶改場呼籲，為減輕旱害威脅，平時應重視良好水分管理與旱害防護，多施有機質肥料改善土壤理化性，增加土壤保水力，並加強土壤中耕或深耕，誘使根系可向深層伸展，唯有妥善栽培管理措施才是減輕旱害威脅的根本之道。