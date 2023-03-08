高屏雙城合辦2023衛武營管風琴音樂節，盼讓聽眾一次享受兩種不同風貌的天籟之音。（林和生攝）

衛武營國家藝術文化中心與屏東縣政府今年首度攜手，舉辦全臺最大管風琴音樂盛事「2023衛武營管風琴音樂節」，國內兩座最新穎的世界級管風琴，在音樂節藝術總監、管風琴天后伊維塔．艾普卡娜規劃下，22日起推出3場音樂會，將帶領聽眾感受「樂器之王」的百變風情。

屏東縣政府文化處長吳明榮說，屏東演藝廳管風琴是世界唯一以竹子和風管製成的福爾摩沙笛管與獨特的水平式音管設計，令許多音樂家及錄音師高度稱讚，感謝衛武營將資源帶來屏東，由管風琴天后伊維塔．艾普卡娜擔綱唯一一場獨奏會。

衛武營藝術副總監郭遠仙表示，管風琴音樂節策畫初期就安排屏東演藝廳場次，期待讓觀眾透過世界級管風琴演奏家之手，一次享受到兩種不同風貌的管風琴天籟。

此次擔任藝術總監的伊維塔．艾普卡娜，是首位獲得回聲音樂古典獎「最佳表演藝術家」的管風琴家，並榮膺衛武營和德國易北愛樂廳管風琴正式演出開琴演奏家。

此次音樂節共規畫3場音樂會，透析一系列橫跨數世紀的精彩管風琴作品，將分別以獨奏、管絃樂團協奏、手風琴二重奏等形式，展示衛武營音樂廳和屏東演藝廳管風琴的出色樂音。

首場22日於屏東演藝廳演出的《巴赫與葛拉斯》伊維塔．艾普卡娜獨奏會，作品聚焦古今兩大作曲家巴赫與菲利普葛拉斯，讓相隔三世紀、風格迥異的兩位作曲家作品，在同場音樂會相互映照，展現管風琴音樂的今昔。

24日在衛武營音樂廳演出的《經典盛會》，伊維塔．艾普卡娜將與簡文彬及高市交音樂會，以d小調為主軸貫串全場，重頭戲的兩首管風琴協奏曲，分別以巴赫及吉爾曼的作品，呈現德國巴洛克樂派和法國浪漫派管風琴音樂風格之美。

26日壓軸場次，伊維塔與世界手風琴大賽冠軍立陶宛的馬丁納斯萊維茨基斯，合作《管風琴與手風琴二重奏之夜》，讓聽眾體驗兩種簧片樂器的重量和聲音有趣對比。