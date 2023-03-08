42歲香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒育有16歲大兒子Lucas、13歲二兒子Quintus，2018年張柏芝閃電宣布三度當媽，生下小兒子Marcus，一度傳出又是謝霆鋒的骨肉，但已經被謝霆鋒否認。近日，有網友在香港商場偶遇張柏芝，求合影時引來一旁二兒子Quintus關注，差點想要出拳保護媽媽，可見護母心切，但也嚇到網友。

據《新浪娛樂》報導，7日有網友在沙田偶遇張柏芝，稱對她的印象仍停留在電影裡，氣質甜美清純，當天見到本人時眼睛依舊一亮，被張柏芝的美貌給嚇到，「女神非常隨和」，話鋒一轉，該網友說：「她兒子很懂得保護媽媽，眼光犀利就差動手打我了」，並曬出跟張柏芝的合影。

張柏芝前年上實境秀翻紅。（圖／達志影像）

而其他網友見到曝光的照片中，出現的應該是張柏芝二兒子Quintus，相較於Lucas的內斂、穩重像爸爸，網友都說Quintus看起來個性比較像媽媽，外向熱情，母子相依為命多年，感情相當好，這回傳出差點出拳保護張柏芝也算其來有自。而港媒報導，謝霆鋒每年都會給前妻8000萬港幣贍養費（約3.2億台幣），但張柏芝卻絲毫不動，全存進銀行，其實全是她用心良苦。

網友分享差點被張柏芝二兒子打。（圖／翻攝自素素娛樂微博）

張柏芝前年上實境秀翻紅，被問到會不會讓兒子出道？她回應：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他」，而她近年仍努力出來賺錢，據《東網》報導，Lucas受訪透露，謝霆鋒給他們的錢，張柏芝都會全存起來，為的就是希望這筆錢可以未來當兒子的教育基金，生活無後顧之憂。