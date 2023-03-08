基層里長出身的高市前議員陳若翠，問政犀利被視為大炮等級，更被視為新一代的議會女戰神，但去年底未能連任，但她仍勤走基層，今（8）日在婦女節這天，宣布將正式參選立委，若未來出現，對手可能就是現任綠委趙天麟，她也誓言「打破綠色壟斷」。

陳若翠在2018年時在韓流加持下，首度進入議會問政，不只為民喉舌，還以犀利的風格強力監督市政，但去年她所在選區，少選1席議員，在強敵競爭下，不幸敗北收場。

落選的陳若翠依舊沒放棄政治之路，持續打空戰，開設「原翠來了」節目，針砭及討論時事議題。陳若翠強調，明年大選至關重要，一旦選錯總統或立委，都會讓台灣走入萬劫不復的境地。她義無反顧，願意承擔責任參選立委，「即使將面對各種困難與挑戰，也不會退縮」。

陳若翠坦言，2024年是決定台灣未來的一年，而選民手中則握有決定台灣命運的神聖選票；這7年來，人民飽嘗民進黨完全執政之苦，行政院施政無方、立法院監督無能，她將窮畢生之力在國會為國家、為百姓立良法顧民生。

高雄立委第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里），現任立委是民進黨籍趙天麟，將朝連任之路邁進，目前黨內挑戰者尚未正式表態。