受全球氣候變遷影響，大高雄地區降雨量為近30年最低，中央災害應變中心決議高雄地區自3月8日起水情燈號由提醒的綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈，自來水公司表示，節水好妙招及省水產品資訊，可至「節約用水資訊網」及進入台水公司網站查詢「家庭用水須知」、「節水三十六計」。

自來水公司指出，為節約用水，其中政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段減壓供水。

自來水公司第七區管理處表示，在維持穩定供水原則下，加強高雄地區節水措施，自3月8日起減壓時段為夜間10時至隔日早上6時，此為用水離峰時間，對一般民生和產業用水不致有太大影響，籲請民眾共體時艱。

台水七區管理處指出，位於管線末端或地勢較高地區的民眾，自來水公司已整備水車及加水桶，將視實際水情調整因應；產業用水部分則開放小港區沿海路3處消防栓供產業以水車載水使用。

台水七區處處長邱憲龍表示，水情燈號已轉為夜間減壓供水的黃燈，七區處除了配合高雄市政府成立旱災應變中心外，並持續監控供水監測平台，確保供水穩定。