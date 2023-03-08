唐姓男子因不滿樓上徐姓鄰居水聲擾人，去年5月底到頂樓關閉徐男住處的水閥，導致徐男無水可用。唐男辯稱並沒關閉水閥，只是想了解為什麼他水閥較緊、徐男較鬆。桃園地院審理，發現唐男之前因為關閉徐男水閥被判處拘役，將唐依強制罪判處拘役40天。

桃園地院審理，唐姓男子住在桃園區某社區11樓，和12樓的徐姓鄰居因為用水噪音產生糾紛，竟在去年5月30日早上，到大樓頂樓，將徐男住家水閥關閉，導致徐男家中停水，影響徐男及其家人自由用水權利。

唐男不否認案發時間到大樓頂樓，辯稱是到頂樓開自己家的水，當時有摸到徐男家中水閥，只是想知道為什麼他的水閥比較緊，徐男家的比較鬆。且他碰到水閥的時間很短，根本不可能關水。

不過法院勘驗警方蒐證的監視器畫面，發現唐男曾碰觸徐男水閥開關8秒，又動自己家開關，隨後又碰觸徐男水閥開關2秒，碰觸時間達10秒，的確足以關閉徐男住處水閥。另法院也發現，2021年7月時，唐男也有關閉徐男住處水閥遭檢方起訴，雖然桃院當時判處無罪但經上訴後，高院判處拘役30日。法官認為，唐男已經有類似案件，自己應該知道避嫌，而無任意碰觸徐男家水閥，以免因錄影被告。

法官認為，唐男所謂想要了解為什麼徐男家水閥較鬆的說法並不可採，且唐男已經有相關犯行卻未知檢討，因此依強制罪判處拘役40天，可上訴。