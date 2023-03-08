桃園市長張善政上任後成立「公共工程體檢會」，綠營議員質疑將來出具報告的公信力，批評猶如專業打手，痛斥只是要對前朝私設刑堂的黑機關。市府新聞處長羅楚東駁斥「打手」說法，直指過去桃園重大工程出問題是不爭事實，體檢會設置符合地方自治條例，市府一定就事論事，努力讓桃園公共工程品質回到正軌。

魏筠和同黨議員王珮毓說，張善政上任後成立「公共工程體檢會」，檢驗前朝公共工程，預計3月底前要提出體檢總報告，法務局長賴彌鼎稱是根據桃園市自治條例第10條第2項，為處理特定事務，得設置各種任務編組，但她質疑任務編組出具的體檢報告有何拘束力，直指只是為任務編組的組織法，並無採購法實體法的拘束力。

魏筠強調，雖然名叫「公共工程體檢委員會」，但卻沒有一定合理性、拘束力，提出來的報告還有公信力嗎？又如何說服民眾？痛斥根本就只是對前朝政府要私設刑堂的黑機關而已。2人說，改善公共工程的品質是每個人的目標，期盼桃市府要認真做事，而不是只以「外掛」的方式，進行政治攻擊。

新聞處長羅楚東駁斥「打手」說法，直指桃園幾項重大公共建設發生工程問題是不爭的事實，民眾也相當期待新市府團隊徹底調查相關原因，市府一定就事論事，找出缺失，改善問題，努力讓桃園公共工程品質回到正軌。

羅楚東強調，體檢會設置符合地方自治條例，邀請的專家學者皆來自工程、水利、結構等領域，目前正優先擇定平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場與竹圍漁港遊艇碼頭等三案，全面檢視工程缺失，最快3月底公布調查報告。

2人也提供公共工程體檢會16位委員名單，包括總顧問李鴻源（臺灣大學土木系教授）、陳永祥（ 臺灣大學土木系教授）、李建中（ 中央大學土木系教授）、陳世晃（中央大學土木系教授）、葛宇甯 （臺灣大學土木系教授）、洪啟德（臺灣省土木技師公會理事長）、張荻薇（結構技師公會前理事長）、郭蔡文（交通部常務次長(退休)、桃機公司前董事長）、李順敏（ 臺大土木文教基金會前董事長）、張憲章 （臺大及臺科大電研所兼任教授）、陳賜賢（水利技師公會全國聯合會理事長）、韋多芳（建築師公會理事長、建築師）、 薛家瑜（達欣工程總經理(退休)）、鄧文廣（公路總局總工程司(退休)）、許泰文（臺灣海洋大學校長）、郭世榮（臺灣海洋大學工學院院長）。