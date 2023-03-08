前台北市警信義分局偵查隊邱姓警員，被女友爆料劈腿1名高中女生，疑拍攝性愛片，但警方介入調查後，查無邱與女高中生「情事」，卻意外發現邱員2個月內開公務車接送女友10多次，「揩油」警局公務油資4000多元，涉嫌詐欺罪，台北地檢署考量邱員沒有前科，並已償還警局油資，8日給予邱員緩起訴處分1年，命他支付公庫5萬元。

2022年10月，台北市議員許淑華接獲邱員女友陳情，指20多歲的邱員在網路交友軟體，結識16歲女高中生，還疑似拍攝2人性愛影片，涉及員警風紀事件，信義分局針對此案組成專案小組調查，由於女高中生態度保留，亦無邱員手機內亦無議員指稱的性愛片，警方查無具體事證。

但警方意外發現，邱員在2022年8到9月間，多次開著偵查隊公務車，載女友去看夜景、看電影並接送回家，次數超過10次，依詐欺罪移送北檢偵辦。事後邱員已從信義分局偵查隊調回派出所任職。

檢方調查時，邱員坦承犯行，並依公務車上里程數償還信義分局4000多元的油資，檢方取得信義分局同意後，給予邱員緩起訴，期間1年，條件是支付5萬元給公庫。