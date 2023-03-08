多數男性都希望可以在床上表現得又猛又持久。一名女網友表示，男友每次愛愛時都會閉上眼睛，或是完全不看她，一問才知道，男友竟然在算數學，且還特地把難度加深，甚至算到「3的9次方」。貼文一出，引發眾網友共鳴，甚至還有人恍然大悟，哀嘆：「還以為是我樣子太醜了，不忍直視」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，每次滾床單時，男友都會緊閉雙眼，或是轉頭看向別處，某次完事後原PO不禁發問：「你都在想什麼？九九乘法表嗎？」結果男友卻表示九九乘法表太簡單，直說：「我剛剛在想19X26」，原PO追問：「有算出來嗎？」男友則回應，因為和原PO滾床單太過舒服，數學算到一半就無法思考，直接繳械了。

後來，某次原PO發現男友變得異常持久，在魚水交歡的過程中馬上發問：「這次怎麼比較久，你算好了嗎？」沒想到男友卻說正在計算「3的9次方」，等好不容易完事後，還按計算機驗證，答案確實為19683無誤，對此，原PO特地發文請益，「想知道其他女孩們的男友，都在想些什麼奇葩的東西？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「原來還有這樣…我以為是樣子太醜了，不忍直視」、「在想工程數學，不然太專心真的很快就不行了」、「男友說他也是九九乘法表或是紅豆生南國，不然就是抬頭看很醜的壁紙」、「我以前會直接出題給他算」、「我男友會邊嘿咻邊看電視，分心一下」、「我剛問了對象，他說會想他媽，這樣就會很持久了」。