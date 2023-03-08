38婦女節也是國際婦女日，縣府社會處邀請縣府舞蹈社，在遠百竹北7樓客家圓樓進行「傘傘動人 一起健康美」性平快閃活動，用各色傘舞點亮性別平等的議題，也呼籲女性多運動，關注自身健康。

縣長楊文科表示，今年縣府社會處結合地政處、教育局、新聞處、竹北國民運動中心、新竹在地企業愛康衛生棉及竹北遠百等單位，共同辦理跨局處、公私協力的性平快閃活動，讓大家一起關注女性健康的議題，歡迎大家至縣府Facebook觀看影片並依活動規則公開分享，還有機會可以抽到自由女森手機支架或涼感衛生棉體驗包。

社會處長陳欣怡表示，目前國內女性運動比例仍比男性低，相差3個百分點，造成女性運動比例低的可能原因，包含女性花費較多時間育兒、做家務等，透過快閃活動，希望女性朋友多關注自身健康，提升女性運動風氣。

參與快閃活動的舞蹈社成員蘇湘庭表示，平常的運動習慣就是跳舞，跳舞時非常開心，流流汗、拋開煩惱，相當紓壓，越跳越年輕。

唯一出席的男性成員鄭仙志也分享自己會與太太一起分擔家務，例如他洗衣服、太太煮飯，雙方互相幫忙，各自都有擅長的家務，一起為家庭付出。

陳欣怡表示，為促進女性朋友的健康，在竹北國民運動中心，每個月偶數週五有ladies night淑女之夜，提供體適能中心女性免費時段，3月更搭配婦女節推出婦女節專案活動，也有家庭親子桌遊日，並定期規畫女性體適能專班、有氧課程等運動課程，陪伴女性打造適合的運動計畫。