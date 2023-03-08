胡宇威日前出席Brunello Cucinelli（簡稱BC）西裝訂製服務，以淺色西裝現身自封「自帶貴氣、走路有風」的稱號，直言穿上品牌西裝後彷彿在遊艇上過日子，笑說十分適合遊艇渡假、遊艇婚禮等，談到婚服胡宇威透露尚未決定「但覺得自己的肩寬可以再增加一點，這樣看起來比較可靠。」因此現在開始便積極健身，凸顯肩部線條;在記者會上品牌請到Brunello Cucinelli先生御用裁縫師傅示範頂級量身服務，於記者會現場為節省時間僅量上半身的尺寸，胡宇威便分享自己首次體驗訂製服務的害羞體驗，「在量大腿內側的尺寸時，因為太靠近「三角地帶」而感到有些緊張，「那時候心想，夠了嗎？還要再往上量嗎？真的是蠻特別的體驗。」

胡宇威出席Brunello Cucinelli談第一次訂製西裝時，量測到「三角地帶」很害羞。（吳松翰攝）

胡宇威出席Brunello Cucinelli談第一次訂製西裝時，量測到「三角地帶」很害羞。（吳松翰攝）

BC西裝訂製服務以全手工的方式訂製，約莫花費8週時間製作。（Brunello Cucinelli提供）

此次出席BC的記者會，胡宇威身穿米色西裝搭配白色襯衫俐落清爽的現身，輕鬆優雅的風格讓他表示彷彿在義大利街頭漫步，並透露自己過去至義大利時對於當地男士們的穿著十分印象深刻，「在那邊感覺不論年紀，好像每天都穿西裝。」但是當地大多都挑選休閒低調的款式，優雅地融入日常不突兀，這也是他喜愛的西裝風格，另外他也分享自己在挑選時最注重的肩線、腰部線條、合身不緊繃等細節上，自認肩膀輪廓不夠寬廣的他，義大利的裁縫師傅也透露，其實透過布料選擇、服裝剪裁等手法輔助，可修飾穿著者的身體線條，使其變得更加堅挺、帥氣，訂製西裝的服務十分適合對於服裝、風格有所要求的頂級客層們。

Brunello Cucinelli 於2018年起推出「Sartoria Solomeo」西裝訂製服務，在全球部分店家內設有駐點的裁縫師以滿足頂級貴客的需求，今年品牌首度將這項服務帶入台灣，特別邀請品牌裁縫學校負責人，同時也是Brunello Cucinelli先生專屬的大師級裁縫師傅，於即日起至11日在台北、台中、高雄等店櫃巡迴。頂級客層們可自行挑選品牌當季、經典西裝剪裁廓形後，並從數十種麵量、鈕扣、襯裡等細節挑選，最後進行尺寸丈量，相關數據將送回義大利手工製作，約莫花費8週時間完成並交貨。