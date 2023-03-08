為了解決廣大用戶急需取得資金的痛點，LINE Bank成功打造線上申貸、核貸超速流程，讓線上貸款流程與體驗「雙雙升級」，成為第一家24小時全年無休、隨時隨地線上申請，無須臨櫃且無須自行上傳財力證明、最快10分鐘內資金入帳的純網銀，幫助客戶快速解決周轉難題。

過去用戶下班後要辦理貸款，需等到銀行營業時段、專員上班後，才能進入審件作業。舉例來說，倘若用戶週五或連續假日前申辦貸款，等到銀行營業後，審件作業才開始，難以解決用戶的資金燃眉之急。不僅如此，許多用戶在線上申貸後，才發現要事先準備各項財力證明，根本還沒開始申請貸款，就耗費許多時間與力氣。

為了解決用戶痛點，LINE Bank打造快速貸款服務，現在透過LINE Bank App線上快速申貸，免保證人、免抵押品，更無需自行上傳財力證明，夜間、週末、連假，可隨時線上審核，從申請到撥款最快10分鐘資金入帳，輕鬆取得資金，真正打破營業時間的限制。

LINE Bank總經理黃乙孟表示，「LINE Bank開業2年以來已擁有145萬用戶，持續創新金融科技及優化申貸流程，提供客戶24小時不打烊、更快速、方便的申貸管道，各方好評之下信貸餘額已經突破NT$200億。今年為了便利用戶更快速取得資金，特別優化申貸流程與體驗，是第一家可以做到從申請到撥款最快10分鐘、無須自行上傳任何財力證明，即可快速線上申貸的純網銀。」

LINE Bank快速申貸適用於分期信貸、轉貸及循環信貸等多元的貸款服務，NT$5萬 ~ NT$500萬皆能快速申請，用戶無須等待銀行開門，隨時讓用戶完成申請、對保到撥款等程序，申貸不分平日、假日，夜間也可辦理。此外，申辦進度公開透明，24小時打開App查詢申辦進度，倘若有綁定LINE帳號，更新訊息也將透過LINE訊息主動通知，用戶不漏接任何資訊。