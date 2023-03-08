璟宣劇中假冒身分扮林在培的女兒。（台視提供）

璟宣在台視《美麗人生 壯志高飛》飾演反派「安琪」，原本是從事人蛇集團的黑道份子，將台人賣到柬埔寨，最近假冒身分，成為天成集團創辦人從未謀面的女兒，一下子飛上枝頭當鳳凰，更被天成集團董事長拔擢為副總經理。雖然角色心機重，網友看完氣到跳腳，不過演壞人不僅下場慘，在拍攝過程中也非常辛苦，璟宣最近拍攝一場逃亡戲，試戲時不慎跌倒，右腳的無名指指甲整片掀起來，當下她忍著劇痛，工作告一段落後才進急診。

璟宣透露因為左腳膝蓋也撞到，現在走路有些跛腳，但希望在鏡頭上還是呈現正常的樣子，走路起來很吃力，加上現在腳上還裹著紗布，都是靠鏡頭避掉穿拖鞋的畫面，場景也由站改為坐著拍攝。璟宣笑說：「希望能多休息幾天，可能等走路不會跛腳或至少可以穿鞋。」

璟宣演反派慘遭觀眾咒罵。（台視提供）

璟宣不僅受皮肉之苦，劇中使壞也曾被觀眾留言威脅，面對觀眾暴怒，她苦笑表示：「心裡素質要調整好」，璟宣透露受傷之後，收到很多粉絲及劇組演員的關心，她感到很暖心：「謝謝大家的關心，也謝謝劇組在我受傷後的的體諒與配合，所有演員都是辛苦的，大家的支持對我們來說都非常的重要。」

最新劇情中，蔡永暉（田家達飾）在記者會上，公布了一段安琪在珊珊（林柏妤飾）昏迷時一臉不耐的表情，企圖撕下安琪的假面具，高山（陳文山飾）也在此時進入會場，問安琪是否敢到警察局一趟，證明自己清白。究竟眾人是否能揭開安琪的真面目、阻止她繼承上億家產，讓觀眾熱議不已。