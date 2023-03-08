國立海洋生物博物館除了美麗的海洋生物讓人印象深刻之外，缸內的飼育員更是吸引眾人目光；當飼育員正在缸子內執行清潔或餵食工作時，參觀民眾總彷彿看見大明星般爭相拍照，而當執行工作的飼育員是女性時，更容易引發民眾驚嘆這些海洋女力的付出。在屏東海生館的各個館別都有女性飼育員執行海洋生物照護工作，隨著國際婦女節到來，屏東海生館帶領大家一起來認識她們的日常工作及面臨的挑戰。

企鵝飼育員日常餵食並觀察企鵝(國立海洋生物博物館提供)

屏東海生館分為台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館三個不同館別，每個館都有專屬照護各種海洋生物的飼育員。除了一般民眾常見的餵食解說之外，飼育員的日常工作還包含了餌料處理、餵食、清潔、生物照護等工作。飼育員一早上班的第一件工作便是巡場，了解哪些缸子需要加強清潔，以及仔細觀察海洋生物的健康狀況，並給予適當的照護。在處理餌料部分，需要依照不同生物適口性給予適當的餌料。大家熟知的餵食解說活動，其實重點是在於餵食海洋生物，並藉由下水餵食及觀察各種底棲型生物。另外生物照護也是飼育員工作中極重要的一環，舉凡大洋魚卵的收集孵化、鯊魚卵鞘復育、企鵝繁殖等各項工作都是飼育員每天的日常。來到海生館營運團隊擔任飼育員工作三年多的的珊瑚王國館飼育員巫宛玲表示，最喜歡潛水下去與他們一起共遊的感覺，特別是在潛入海底隧道餵食前，看到魟魚及其他大魚們圍繞在身邊，嗷嗷待哺的等著我們餵食，就像是他們的保母一樣，到現在仍然覺得不可思議，能在這麼一個夢幻的環境下工作。較辛苦的部分則是在扛餌料時，但時間久了也研發出較有技巧的方式來面對這些日常工作。

珊瑚王國館海底隧道餵食工作(國立海洋生物博物館提供)

而許多民眾好奇的企鵝飼育員工作，不單只是每天跟這些可愛的企鵝相處，除了日常飼育清潔工作之外，還每天需要頂著0度低溫，更重要的是每年企鵝繁殖季前繁瑣的準備工作。身為企鵝飼育員三年的陳儒臻表示，在企鵝繁殖季前，需要細心刷洗準備每顆鵝卵石，讓企鵝爸媽有穩固的巢穴孵育企鵝寶寶；當企鵝孵育蛋時，還必須時時觀察企鵝寶寶破殼的狀況，並在必要時給予協助；企鵝寶寶誕生後，需要準備適宜場域讓這些幼雛們換羽長大後，才能安心讓他們下水。陳儒臻笑稱，每年照護企鵝寶寶的過程，都彷彿在看著自己照護的孩子們誕生長大，總會獲得滿滿的感動。

民眾如果想體驗飼育員工作，可以參加「魚你同行」或是「我與企鵝的0.1毫米」(國立海洋生物博物館提供)

長期致力於提供民眾海洋保育觀念的屏東海生館，期望透過多元展示與深度體驗，讓民眾獲取更多海洋生物知識；透過這些飼育員們的努力，也希望讓民眾更了解海洋生態之美以及海洋環境保護的重要性。一般民眾如果想探索甚至體驗飼育員工作，可以選擇參加「魚你同行」後場探秘體驗或是「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，深度認識海生館飼育照護的用心！