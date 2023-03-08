桃園市蘆竹區某名林姓女子經常使用臉書私訊收養浪貓，不過近期卻有多位民眾反映，送養的浪貓疑遭虐待，有幾隻出現脊椎永久變形的慘狀，發文控訴並呼籲別再將浪貓交林女。動保處獲報後，日前會同警方前往林女住處，扣留17隻貓咪送往動物醫院檢查，部分貓咪有上呼吸道問題，由於雙方各執其詞，將調查兩方的說詞及事證才能釐清虐貓的羅生門。

民眾指出，林姓女子透過臉書私訊欲領養流浪貓，由於關心貓咪未來的家庭是否能好好照顧牠，因此提出想視訊看家中環境、親自送貓咪到家的要求，但卻被林女用許多理由一一回絕，本就覺得有疑慮，後來又有人出面指控被林女領養的貓疑似被虐待，愛貓人士也開始先自行營救貓咪。

桃園市動保處2日派員會同警方前往林女的小公寓，扣留17隻貓並送至動物醫院做檢查。（桃園市動保處提供／陳夢茹桃園傳真）

「2隻成貓被關在籠子中1個月，脊椎已經永久變形！」民眾直呼，愛貓人士救出的2隻成貓已經瘦成皮包骨，由於大小便都在籠子內，導致身體非常臭，貓咪本身已經感冒又不能洗澡，相當可憐，請大家要聯合抵制林女，別再將貓咪送到她手中。

動保處回應，的確有接獲3、4名中途之家的民眾投訴，將貓交給林女飼養後疑似有虐貓的狀況，陸續有愛貓人士自行將貓咪接回，2日已派員並會同警方前往林女的小公寓，扣留17隻貓並送至動物醫院做檢查，經檢查後有幾隻貓有上呼吸道的問題，而現場初步勘查認為飼養環境太過擁擠。

動保處表示，林女表示自己只有在網路上領養4隻貓，其他都是自己撿來的流浪貓，已請中途之家民眾提出林女領養前貓咪的照片及資料，由於雙方目前各說各話，因此將比對說法及事證後才能釐清狀況，再來認定是否有虐貓事實。