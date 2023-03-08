苗栗縣政府為推動老屋重建，8日成立自主更新輔導團。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣約40％建築、10萬6000棟屋齡逾30年，苗栗縣政府為推動老屋重建，8日成立自主更新輔導團，盼藉此提升住家安全、品質，其中，第1件自主更新是位於竹南鎮慈裕宮37件民宅建築，預計今年底完成改建。

縣長鍾東錦表示，都市更新政策是他上任後重要的縣政發展的重要縣政工作之一，尤其台灣地震頻繁，都市更新絕對是勢在必行，縣府特別去年爭取中央補助經費，委外成立自主都市更新輔導團，協助民眾申請爭取都更補助經費，以及培訓自主更新人才，深化都市更新觀念。

工商處長詹彩蘋指出，縣內首件的自辦都市更新案，是竹南慈裕段都市更新案，共有45筆土地、1269坪。業者林明松提到，家鄉竹南鎮慈裕宮周圍都市計畫住宅區土地，屬早期農村聚落，繼承產權複雜，且年久失修，於是他從2001年開始奔走，主動整合地主發動都市更新重建，總算皇天不負苦心人，2010年開工動土，預計今年底完工。

工商處指出，縣府已正式委託專業規畫公司成立自主更新輔導團，並即將在今年3月31日至4月29日，在苗栗市、頭份市及竹南鎮等鄉鎮市，開設共計42小時的更新人才培訓課，課程內容包含自主更新補助、申請流程、案例介紹及Q＆A等，歡迎社區及鄉親踴躍參加。

鍾東錦說，這幾年縣府團隊積極推動危險老舊建築物重建，培育出的危老推動師有119名，迄至目前為止縣內已核定29件危老重建計畫案中，經由危老推動師促成的重建計畫案就有22件，可說是成效顯著，要推動都市更新並不容易，需要民眾與政府一起同心協力。