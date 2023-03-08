瑞典大導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）二度榮獲坎城金棕櫚獎的荒謬諷刺神作《瘋狂富作用》強勢角逐本屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本3大獎。這部極盡嘲諷之能事的幽默電影，以名模網紅情侶登上豪華郵輪度假的故事，對性別、階級和貧富做出大膽又一針見血的批判。

嘔吐戲成為電影中的名場面。（CHAYPLAY＋提供）

其中又以一場有錢人集體失控的郵輪晚餐戲令觀眾印象深刻，長達15分鐘的片段更堪稱是影史上最長最壯觀的嘔吐戲，而這場戲究竟怎麼拍的？導演解釋他們在演員嘴裡裝了迷你噴嘴，並連接由特效團隊操控的管線，因此演員完全無法控制自己何時會吐，只能任由液體隨機從嘴裡噴出，臉上驚恐的表情和失序的反應全都來真的。導演說：「這場戲從彩排到拍攝完成共花了14天。我還特別在劇本上備註，我要把這場戲拍得比觀眾所能預期的還要更極端、更激進。」

而即將擔任今年坎城影展主競賽評審團主席的魯本奧斯倫，近日接受訪問也透露了他充滿瘋狂奇想的腦袋正在構思下一部電影的大綱，他將延續《瘋狂富作用》帶來的震撼衝擊，更進一步挑戰觀眾。

故事背景將設定在一架飛機上，搭乘長途航班的旅客碰上機上娛樂服務系統全面停擺，因此被迫面對自己內心的思緒和百般無聊，導演笑說：「我會讓觀眾同步體驗片中角色實際經歷的無聊又漫長的5分鐘，我的目標是創下坎城影展史上最高的離場率，我覺得這比任何暴力或令人坐立難安的鏡頭還要挑戰觀眾，這一定會非常有趣。」

《瘋狂富作用》8b4於CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。