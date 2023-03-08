台語歌手荒山亮（本名簡世亮）現年53歲，憑製作布袋戲音樂和演唱主角人物歌曲竄紅，代表作有〈英雄無名〉、〈煙消雲散〉、〈與我爭鋒〉等等，2012年獲金曲獎最佳台語男歌手獎；近日他被駐唱女歌手爆出性侵疑雲，女方控訴想息事寧人以100萬元和解，荒山亮匯了1萬後就無下文，且事發後荒山亮再度邀約，被拒絕後惱羞成怒。

根據《三立新聞網》報導，A女表示遭荒山亮性侵後，隔幾天11月19日再度去到荒山亮錄音室，對方先是噓寒問暖，接著直接問「要不要來一下？」遭到A女拒絕後荒山亮立刻變臉「不應該來我錄音室，妳沒有資格！滾」

而荒山亮於今（8日）下午在律師及友人陪伴抵達林口警分局，荒山亮面對媒體詢問低調回應：「謝謝，絕對沒有違反性自主等情事，先讓我進去完成程序，稍後會再做說明」，他也發布聲明「關於A 女士指控的法律部分，目前已由相關單位谁行真相釐清中，我尊重法律專業處理流程，因偵查階段不能公開，敬請原諒暫時無法對外講述細節。但是本人在這裡向社會大眾鄭重聲明，絕對沒有A女士所謂之違反性自主等情事。」

荒山亮聲明。(圖／黃敬文攝)

並透露A女士多次強調自己有豐沛社會背景和背後勢力強大等等，屢次向他索取鉅額金錢，讓他心生畏懼，荒山亮自認是個專心創作的寫作者，20多年來兢兢業業工作，沒有害人之心，相信是非曲直自有公義，會無懼面對司法檢驗證明清白，也會保護權益而進行追訴。

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