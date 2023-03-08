為慶祝「湯尼鍋燒」首家分店試營運，業者推出促銷優惠活動，今天適逢婦女節，前20名女性消費者再多贈送2顆蛋，讓大家在這波蛋荒中享有小確幸。（柯宗緯翻攝）

高雄起家的餐飲品牌「湯尼紅茶」跨足鍋燒界，今（8）日進駐台南新天地開首家分店。（柯宗緯翻攝）

全台蛋荒未解，不少餐飲業甚至無蛋可用，只好停賣或乾脆休息。不過，南部卻有小吃店逆向操作，高雄起家的餐飲品牌「湯尼紅茶」跨足鍋燒界，今（8）日進駐台南新天地開首家分店，為慶祝國際婦女節，特地加碼送2顆雞蛋給女性消費者加菜。

業者表示，湯尼紅茶去年疫情嚴峻時入市，走英式紅茶風的路線累積一群死忠消費者，去年底新冠疫情逐漸趨緩，為在競爭激烈的茶飲市場異軍突起，另外開發「湯尼鍋燒」品牌，產品有8款湯尼鍋燒麵、海產粥及飲料，可同時滿足顧客餐、飲需求。

為慶祝「湯尼鍋燒」首家分店試營運，業者推出促銷優惠活動，今天適逢婦女節，前20名女性消費者再多贈送2顆蛋，讓大家在這波蛋荒中享有小確幸。此外，3月8日至3月12日單點原味鍋燒麵，不附小菜及飲品，每碗只要銅板價50元，每天限量前20名。

湯尼鍋燒除插旗台南新光西門店，也分別於3月27日在高雄左營高鐵站新光百貨彩虹市集4樓、4月14日在高雄漢神百貨成功店B3再新增兩個據點，另屏東環球購物中心也主動招手邀約入櫃。