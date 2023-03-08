一項美國與法國的研究顯示，海平面上升對亞洲超級大城的影響超越過去認知，至2100年，包括菲律賓馬尼拉、泰國曼谷等多個亞洲首都面臨的淹水風險將特別大。

氣候變遷導致全球出現極端氣候。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）新聞稿，法國國家科學研究中心（National Centre for Scientific Research）與國家大氣研究中心科學家2日在期刊《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）發表最新研究，指出海平面上升將會不同程度地影響特定亞洲超級大城。

大家都知道海洋溫度升高會連帶影響海平面上升，過去研究也發現，洋流變化也會導致不同區域海平面上升的程度不同。

這份研究的不同之處在於，一併檢視了聖嬰現象（El Nino）等自然發生的海平面波動情形。研究人員運用全球氣候電腦模型、數據模型，檢驗這些自然波動如何放大或削減氣候變遷對特定沿岸區域海平面上升的影響，結果顯示，這些自然波動現象最大能加劇海平面上升20-30%。

研究尤其點名菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、緬甸仰光、越南胡志明市、印度清奈（Chennai）、加爾各答（Kolkata）等超級亞洲大城，至2100年將會面臨特別嚴重威脅。

以馬尼拉為例，如果只單獨考慮氣候變遷因素，模型顯示，至2100年，馬尼拉沿海洪水事件將會比2006年高出約18倍，但如果進一步考量內部氣候差異，最糟的情況下，馬尼拉沿海洪水事件將會高出96倍。

光是這些巨型城市就有超過5000萬人將受到影響，當中近3000萬人住在印度，曼谷有1100萬人，胡志明市有超過900萬人，仰光有560萬人。

不只亞洲超級大城，美國、澳洲沿岸地區也會受到影響。

菲律賓氣候及永續城市學會（Institute for Climate and Sustainable Cities）氣候科學顧問提比格（Lourdes Tibig）表示，這篇研究凸顯了解決氣候變遷問題的急迫性。