便秘是現代人常見的困擾，膳食纖維是否足夠攸關排便順暢度，營養師高敏敏分享高纖蔬菜排行榜，以每100克蔬菜而言，膳食纖維含量最高者為紫蘇，高達8.8克，其次為薄荷、黑豆芽。值得注意的是，紫蘇的膳食纖維含量竟是高麗菜（1.1克）的8倍。此外，紫蘇的含鐵量也遠高於菠菜、地瓜葉，多食用可有效補血、避免貧血困擾。

高敏敏在其臉書粉專上分享高纖蔬果前20大排行榜，以每百公克而言，紫蘇的膳食纖維含量達8.8克，之後依序為薄荷7.5克、黑豆芽4.9克、山苦瓜4.1克、紫色花椰菜 3.9克。

有趣的是，一般人常吃的地瓜葉只排名第8、含量3.3克，高麗菜更僅1.1克，顯示紫蘇的膳食纖維含量是地瓜葉的2.6倍，更是高麗菜的8倍。

此外，根據食藥署的「食品營養成分資料庫」，紫蘇的含鐵量非常高，每百公克含鐵量為7.4毫克，遠高於菠菜的2.9克、地瓜葉的2.5毫克。

鐵質是製造血紅素的重要原料，體內若缺乏鐵質易導致貧血，出現疲倦、頭暈、心悸等症狀。衛福部建議成年女性的每日鐵攝取量為15毫克、成年男性10毫克，因此，食用紫蘇可有效避免缺鐵性貧血，堪稱補血好物。

高敏敏提供的前20大高纖蔬菜排行榜：

1. 紫蘇 8.8克

2. 薄荷 7.5克

3. 黑豆芽 4.9克

4. 山苦瓜 4.1克

5. 紫色花椰菜 3.9克

6. 香菇 3.8克

7. 黃秋葵 3.7克

8. 山蘇菜 3.3克

8. 地瓜葉 3.3克

10. 菠菜(葉) 3.2克

10. 豌豆莢 3.2克

12. 青花菜 3.1克

12. 紅莧菜 3.1克

14. 金針菜 2.9克

15. 海帶 2.8克

15. 白苦瓜 2.8克

17. 茄子 2.7克

17. 黃豆芽 2.7克

19. 芹菜 1.4克

20. 高麗菜 1.1克