台灣演藝圈生態逐漸改變，加上自媒體盛行，各大電視台叫苦連天外，連帶縮減藝人通告費，藝人們收入大減，資深藝人董至成體認到兒子日後要出國留學，至少要籌2千萬元的學費，因此即便已屆退休之年，董至成仍賣力開源，轉戰電商平台為兒子存學費。

董至成收入最好時曾在內湖買豪宅，「事業總有高低潮，但過渡時期，有積蓄就不害怕，看到一些年輕後輩藝人，通告都降到幾千元，一個月還要付房租、房貸，還要養小孩，捉襟見肘，實在辛苦。」

他表示當年在收入極佳的時期，買東西仍精打細算，因為每個月有固定開銷，盡量把生活費降低，把錢省下來。他透露，目前1個月就算不吃不喝，仍有4、5萬元的固定支出，加上若要幫17歲的兒子存留學基金，算一算起碼要準備1、2千萬元，所以還沒打算退休，想在電商界拼搏看看。

除此之外，他也考慮運用現在流行的自媒體，量大夠多就可以在直播間帶貨，如果賣得好，也能再增加額外收入。像很多藝人接業配，賣賣小東西，他透露，「目前有餃子、狗糧、生鮮食品等副業，今年還會開創其他品牌，也會在電商販賣。」