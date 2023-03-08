上海《新民晚報》8日報導，大陸全國政協委員，國家傳染病醫學中心、華山醫院感染科主任張文宏6日在受訪時回應外界質疑說，有質疑、有討論，才會有發展，有了共識才會一起採取最有效的方法。他也表示，應對流感，最好每年都接種疫苗，「我認為老年人最好要接種」。

東方網報導，張文宏指出，在2021年時都看出來，病毒長期是要與它共存，但是短期內不是馬上就能決定與病毒共存？還需要很多條件，疫苗是不是有效，是不是有非常好的藥物，如果這些都沒有準備好，就要決定，看病毒毒力是不是降到很低水準。

張文宏稱，所有人只要說話就有人質疑，相信這一點在全世界都一樣。哪怕是美國，福契也是很有名的專家，在當地受到質疑都很多，質疑是一個非常好的現象，有質疑、有討論，才會有發展。相信今後質疑可能會更多，討論也會更多，但是最終希望大家能夠達成一個共識，有了共識，才會一起採取最有效的方法。

今天無論是針對疫情，其實針對任何的挑戰其實都是一樣，可以討論，可以有爭議，但是最終會達成一致的意見，那麼今天在這裡與更多人一起討論，這就是一個非常好的機會。也感謝關心到他身分的改變，其實一切都沒有什麼大的變化，他還是醫院的醫生，然後就要去出診。

張文宏表示，應對流感，是不是要廣泛接種疫苗，一直有爭論。流感每年都會在各地流行，但流感疫苗的接種率一直非常低，中國大陸整體接種比例只有5％左右。

「大家不會因為每年都有流感，就去接種流感疫苗，雖然包括我在內的很多醫務工作者都勸大家接種流感疫苗。」張文宏說，「實際上我們對於流感這樣一種地方性流行病並不擔心，唯一擔心的是脆弱群體，比如年齡高、有基礎病的。這個群體一旦感染了，死亡率比較高，面臨比較高的風險，我建議他們應該加強接種流感疫苗。」

張文宏表示，對於年輕人來說，幾乎都感染過流感，已經形成了混合免疫力，雖然過一段時間這種能力會衰退，但仍會保留一些免疫記憶。應對流感，他建議每年都接種疫苗，「我認為老年人最好要接種」。