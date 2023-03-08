中華隊經典賽A組預賽首戰將在8日晚間7點將出戰巴拿馬隊，賽前確定將吸引滿場球迷湧入洲際棒球場為中華隊加油，總教練林岳平希望能夠旗開得勝，「希望能把防守的球員先穩定，攻擊端在前段能先突破，把失分降到最低才能夠贏球。」

昨天官方練球日結束後，中華隊全隊也在晚間進行情蒐會議，針對巴拿馬先發投手米希亞（Humberto Mejía）球路、習性做分析，讓球員更熟悉對手。

「餅總」指出，情蒐資料中顯示這位投手速度、控球都具備大聯盟身手，希望中華隊能在比賽前半段能夠突破對方投手，盡量得分。

至於中華隊先發投手胡智爲，林岳平盼他能夠在65球用球數限制下拉長投球局數，「他們是有破壞力的球隊，不管是在壘間還是長打都有一定能力，胡智爲曾待過美職體系，對中南美洲球員有一定熟悉度，希望能夠壓制對手。」

此役確定將扛開路先鋒、鎮守二壘的鄭宗哲則表示，這次是首次在台灣遇到滿場大場面，自己非常興奮能在國人面前出賽，希望能把每一場比賽打得精彩，努力贏下球賽。

大賽即將開打，鄭宗哲坦言，說不緊張、沒壓力是不可能的，「但這只是棒球生涯中的一場比賽，沒有太大改變，都是在打棒球，不管對守是誰只能想辦法贏球。」