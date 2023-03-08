龜山警分局長蔡啟仁為婦女同仁送上婦女節禮物，感謝婦女們的辛勞。（警方提供）

為慶祝3月8日國際婦女節，桃園市警察局由各副局長、主任祕書與督察長，今天為女性同仁獻上超保溼面膜，向平日在警政工作上無私奉獻與全力付出的女性員工們祝賀「婦女節快樂」。

桃園市警局表示，桃園市長張善政上任以來極力推展性平政策，要求市府團隊戮力打造「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」環境，全力提升「女性勞動力參與、教育機會、人身安全及環境友善」等性別指標的表現。

因此警方感謝女性同仁辛勞，祝賀其婦女節快樂。局長吳坤旭有感於女性同仁們平日忙碌於工作、家庭及小孩，其壓力不比男性同仁低，而且在工作表現、能力及績效，亦令人敬佩，因此，時時提醒男性同仁莫忘關懷母親及體恤牽手辛勞，記得適時表達愛意與感謝。

此外龜山警分局長蔡啟仁和副分局長沈廷利，為感謝所有內、外勤女性同仁的辛勞與付出，特地向女性同仁獻上象徵愛與熱情的玫瑰花，營造了充滿儀式感的氛圍；亦送上實用的精緻面膜，關懷女性同仁在致力於兼顧工作與家庭的同時，也要好好善待及保養自己；另外更致贈女孩最愛的點心甜甜圈，讓女性同仁們吃得甜甜，心裡也甜甜。