知名網紅「Joeman」（九妹）翁雋明日前和超商推出聯名商品「JOE式愛美食」7樣產品，不過卻是負評如潮，許多人表示，一大缺點就是包裝上的Joeman大頭貼看了食不下嚥。不過最近有網友分享，全家超商和各棒球隊啦啦隊的「超香」包裝，上頭印著林襄、籃籃等人氣啦啦隊員，直呼「全家你…不講武德！」引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「全家你…不講武德！」仔細一看附圖，原來全家將三明治等鮮食產品包裝進行更新，附上林襄、籃籃等一票人氣啦啦隊員的正妹群照片。

Joeman近日和超商推出聯名商品，不過超大大頭貼讓許多人直呼買不下去，對此Joeman表示將會更新包裝、縮小大頭貼。（翻攝自Joeman YouTube）

對此，許多人紛紛回應，「為什麼全家的三明治看起來比較好吃」、「這個會比較想買」、「全家真有你的」、「裡面就算只有土司也很香」、「裡面就算只有土司也很香」、「我早上衝著林襄買了1個三明治…真的太襄了」、「抱歉了九妹我選擇林襄」。

事實上，為了應援近日開打的WBC 2023世界棒球經典賽，全家推出一系列相關活動，除了限量貼紙、LINE貼圖以外，熱狗盒、三明治、香蕉等商品也紛紛換上新包裝。