知名網紅「Joeman」（九妹）翁雋明日前和超商推出聯名商品「JOE式愛美食」7樣產品，不過卻是負評如潮，許多人表示，一大缺點就是包裝上的Joeman大頭貼看了食不下嚥。不過最近有網友分享，全家超商和各棒球隊啦啦隊的「超香」包裝，上頭印著林襄、籃籃等人氣啦啦隊員，直呼「全家你…不講武德！」引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「全家你…不講武德！」仔細一看附圖，原來全家將三明治等鮮食產品包裝進行更新，附上林襄、籃籃等一票人氣啦啦隊員的正妹群照片。
對此，許多人紛紛回應，「為什麼全家的三明治看起來比較好吃」、「這個會比較想買」、「全家真有你的」、「裡面就算只有土司也很香」、「裡面就算只有土司也很香」、「我早上衝著林襄買了1個三明治…真的太襄了」、「抱歉了九妹我選擇林襄」。
事實上，為了應援近日開打的WBC 2023世界棒球經典賽，全家推出一系列相關活動，除了限量貼紙、LINE貼圖以外，熱狗盒、三明治、香蕉等商品也紛紛換上新包裝。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。