高雄愛河沿岸的即時水質感測器7日上午11點測出溶氧值顯著呈現過飽和現象，環保局立即派員到場巡察，發現各段河流都有不同水色，經採集水樣，並帶回實驗室以顯微鏡觀察，確認水色轉變並非汙染，而是因為近期季節轉換、日照強烈優勢藻大量繁殖所致。

高雄愛河沿岸的即時水質感測器7日上午11點測出溶氧值顯著呈現過飽和現象，環保局立即派員到場巡察，發現各段河流都有不同水色。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄報導）

高市府環保局表示，他們設置在愛河沿岸的水質感測器7日午間溶氧值呈現過飽和狀態，研判是藻類行光合作用大量增生所致，相關人員從自由橋至龍心橋查發現，自由橋附近水色呈現紅棕色，寶珠溝閘門棕綠色，龍心橋附近則是草綠色，經採集水樣並以顯微鏡觀察，發現不同河段中，其水色及優勢藻皆有些許的不同變化。

環保局指出，導致水色呈現紅棕色的優勢藻為甲藻，棕綠色的優勢藻為甲藻及部分裸藻，約短短1.5公里的河道中，顏色就呈現多種不同變化，季節轉換及日照強烈很容易造成優勢單一藻類大量繁殖，河水就會產生顏色的變化，此次水色轉變並非汙染所致，民眾可以放心。

高雄愛河沿岸的即時水質感測器7日上午11點測出溶氧值顯著呈現過飽和現象，環保局立即派員到場巡察，發現各段河流都有不同水色。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄報導）

環保局進一步說明，只要遇到季節變換，愛河常會有優勢藻大量繁殖導致水色轉變的狀況出現，但近年來觀察下來，並沒有發現因為藻類大量繁殖而造成大量魚類大量死亡或對生態有明顯影響的案例出現，各河段有不同水色呈現算是愛河獨有的特殊景象。