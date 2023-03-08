去年南部降雨量不到歷史平均4成，創下30年來新低，但經濟部水利署把握水庫水位下降淤積泥砂裸露機會，將全力動員人力機具，對仁義潭、曾文及南化等三水庫進行擴大清淤，預計要多疏濬出36萬噸。

今年政府水庫清淤目標提升至1871萬噸，利用上半年枯水期水庫低水位階段，統計至2月底已清淤157萬噸，執行率178％，進度超前。

水利署指出，加速水庫清淤已列入行政院施政方針，去年清淤量1794萬噸，已為歷年平均近3倍。為此曾文、南化、白河、烏山頭及牡丹等南部水庫，2022年庫容比前一年增加188萬噸。

值此南部旱象時候，水利署因此決定擴大仁義潭、曾文及南化三座水庫的清淤量能。至於中部以北水庫如石門、明德、鯉魚潭及日月潭水庫，後續也會依水位下降狀況，進行擴大清淤作業。

水利署進一步說明，台灣地質年輕且地震頻繁，地形陡峻加上重大颱洪事件影響，使集水區土石鬆動，易受沖刷而產生水庫淤積砂源。近年以整體防淤策略推動水庫減淤工作，透過集水區保育、庫區陸挖、抽泥浚渫及水力排砂等方式，搭配各主要水庫排砂隧道工程改造完成，目標不僅要維持泥砂進出平衡，還要朝逐步恢復水庫原有庫容邁進。